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СК взял на контроль дело о падении ребенка в подземное помещение в Буграх
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СК взял на контроль дело о падении ребенка в подземное помещение в Буграх 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Следственный комитет проводит во Всеволожском районе доследственную проверку по факту падения маленького ребенка в подвальное техническое помещение.
Напомни, вечером 5 апреля женщина с сыном гуляли возле дома, в районе Школьной улицы в поселке Бугры. Во время прогулки они зашли за ограждение на придомовую территорию. Из-за недосмотра ребенок залез на крышу входа в подвальное помещение, закрытого листом пропилена, где провалился и упал на бетонный пол технического помещения с высоты около 5 метров.
Двухлетний ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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