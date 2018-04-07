СК взял на контроль дело о падении ребенка в подземное помещение в Буграх

Следственный комитет проводит во Всеволожском районе доследственную проверку по факту падения маленького ребенка в подвальное техническое помещение.

Напомни, вечером 5 апреля женщина с сыном гуляли возле дома, в районе Школьной улицы в поселке Бугры. Во время прогулки они зашли за ограждение на придомовую территорию. Из-за недосмотра ребенок залез на крышу входа в подвальное помещение, закрытого листом пропилена, где провалился и упал на бетонный пол технического помещения с высоты около 5 метров.

Двухлетний ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.