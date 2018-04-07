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СК выясняет обстоятельства гибели 3 мужчин на железной дороге в Подмосковье
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СК выясняет обстоятельства гибели 3 мужчин на железной дороге в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи проводят проверку по факту гибели трех мужчин на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления Московской железной дороги в Подмосковье, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования граждан на железной дороге», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 6 апреля примерно в 20:15 мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Рязань. Инцидент произошел на 65 километре перегона Бронницы — Фаустово Казанского направления МЖД.
Кроме того, на 66 километре вышеуказанного перегона примерно в 20:50 проходящим электропоездом сообщением Москва — Шиферная травмированы мужчины 1999 и 1997 года рождения. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте.
«В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — заключается на сайте.
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