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Показан Lamborghini Urus в ливрее ГИБДД
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Показан Lamborghini Urus в ливрее ГИБДД 

Южный автомобиль 15 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Независимый дизайнер Никита Аксенов, который специализируется на рендерах новых моделей, представил ряд работ, посвященных Lamborghini Urus. Так независимый дизайнер показал, как бы выглядел самый быстрый серийный внедорожник в мире, если бы он служил в рядах российской Госавтоинспекции. Так, на изображениях созданных Никитой Аксеновым представлен внедорожник в ливрее дорожно-патрульной службы города Санкт-Петербурга. Белый внедорожник Urus получил синие полосы на двери и задние крылья, тормозные суппорты также окрашены в синий цвет.
Скорее всего, ожидать внедорожник Lamborghini Urus в полицейской раскраске на улицах Санкт-Петербурга не нужно, так как стоимость его предельно высока, да и квота на Россию уже вся раскуплена. Подобный автомобиль в полицейской ливрее можно будет увидеть в Дубайе, где на службе дорожной инспекции уже состоят несколько суперкаров. Кроме того, полицейский Urus может появиться в Италии, где дорожные инспекторы также ездят на автомобилях Lamborghini.
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