На «танцующем» мосту Волгограда устроят облаву на пьяных и разговорчивых водителей

Завтра, 6 апреля, сотрудники ГАИ будут ловить пьяных водителей на знаменитом «танцующем» мосту через Волгу. Свой штраф получат и те, кто не представляет поездки без долгого разговора по телефону.

— Инспекторы начнут тормозить машины целыми пачками, — прокомментировали в пресс-службе полиции. — Ловить автомобилистов, которые говорят по сотовому, не пристегиваются или едут за рулем навеселе, будут с 9:00 до 11:00.

Полицейские уверены, что найти пьяного водителя можно даже утром. За неделю сотрудники ГАИ останавливают не меньше 70 автомобилистов, не побоявшихся сесть за руль под мухой.