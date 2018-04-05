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Два человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе A107 в Пушкинском районе
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Два человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе A107 в Пушкинском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
В результате аварии с участием двух транспортных средств на трассе A107 в Пушкинском районе погибли два человека. Об этом сообщается в официальном канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в Telegram.
«В Пушкинском районе на 56 км трассы А107 (Московское малое кольцо) произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП два человека погибли», — говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД Агентству «Москва» подтвердили, что по данному адресу произошло ДТП с двумя погибшими. «Столкнулись два транспортных средства — Toyota и Lada», — сказал собеседник агентства.
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