Два человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе A107 в Пушкинском районе

В результате аварии с участием двух транспортных средств на трассе A107 в Пушкинском районе погибли два человека. Об этом сообщается в официальном канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в Telegram.

«В Пушкинском районе на 56 км трассы А107 (Московское малое кольцо) произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП два человека погибли», — говорится в сообщении.