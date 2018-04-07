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Электрички сбили трех человек за полчаса в одном и том же месте в Подмосковье
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Электрички сбили трех человек за полчаса в одном и том же месте в Подмосковье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Три человека погибли в течение получаса на одном перегоне в Подмосковье, сообщила «Ленте.ру» Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте.
По ее словам, трагедия произошла в пятницу, 6 апреля, в районе платформы Фаустово в Воскресенском районе.
«Около 20:15 на 65 км Рязанского направления Московской железной дороги электричка «Москва-Рязань» сбила неизвестного мужчину. А примерно в 20:50 на 66 километре этого же перегона электропоезд «Москва-Шиферная» сбил сразу двух молодых людей, 1997 и 1999 годов рождения. Все пострадавшие от полученных травм скончались на месте», — рассказала Марковская.
Она уточнила, что оба несчастных случая произошли в местах, где переход через железнодорожные пути не предусмотрен.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Как рассказал «Ленте.ру»источник в правоохранительных органах, первый мужчина погиб, пытаясь перебежать через пути перед приближающимся поездом. А подростки шли по рельсам, слушая музыку в наушниках, и не реагировали на сигналы машиниста электропоезда.
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