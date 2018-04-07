Электрички сбили трех человек за полчаса в одном и том же месте в Подмосковье

По ее словам, трагедия произошла в пятницу, 6 апреля, в районе платформы Фаустово в Воскресенском районе.

«Около 20:15 на 65 км Рязанского направления Московской железной дороги электричка «Москва-Рязань» сбила неизвестного мужчину. А примерно в 20:50 на 66 километре этого же перегона электропоезд «Москва-Шиферная» сбил сразу двух молодых людей, 1997 и 1999 годов рождения. Все пострадавшие от полученных травм скончались на месте», — рассказала Марковская.

Она уточнила, что оба несчастных случая произошли в местах, где переход через железнодорожные пути не предусмотрен.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Как рассказал «Ленте.ру»источник в правоохранительных органах, первый мужчина погиб, пытаясь перебежать через пути перед приближающимся поездом. А подростки шли по рельсам, слушая музыку в наушниках, и не реагировали на сигналы машиниста электропоезда.