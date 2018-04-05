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В Подмосковье в ДТП погибли два человека
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В Подмосковье в ДТП погибли два человека
Национальная Служба Новостей
1 час назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
Комментарии
В результате столкновения «
Лады
» и «
Тойоты
» на трассе A107 (Московское малое кольцо) в Пушкинском районе Подмосковья погибли два человека, передает
Агентство «Москва»
.
На месте ДТП работают спасатели, сотрудники
ДПС
и медики.
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