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На внешнем кольце КАД произошло массовое ДТП с участием фуры
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На внешнем кольце КАД произошло массовое ДТП с участием фуры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В субботу утром, 7 апреля, в Северной столице произошла авария, участие в которой приняли порядка десяти транспортных средств, сообщает «Инфореактор».
Как отмечается, ДТП произошло на участке внешнего кольце КАД, расположенного между съездом на проспект Энгельса и Парголово. Известно, что среди машин, попавших а аварию, средств есть фура.
Несмотря на масштабность ЧП, информации о пострадавших на текущий момент не поступало. Автомобилисты предупреждают, что движение по заданному отрезку КАД практически нулевое.
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