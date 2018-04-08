На внешнем кольце КАД произошло массовое ДТП с участием фуры

В субботу утром, 7 апреля, в Северной столице произошла авария, участие в которой приняли порядка десяти транспортных средств, сообщает «Инфореактор».

Как отмечается, ДТП произошло на участке внешнего кольце КАД, расположенного между съездом на проспект Энгельса и Парголово. Известно, что среди машин, попавших а аварию, средств есть фура.

Несмотря на масштабность ЧП, информации о пострадавших на текущий момент не поступало. Автомобилисты предупреждают, что движение по заданному отрезку КАД практически нулевое.