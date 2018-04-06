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Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 «Беларусь» в Подмосковье увеличен до 110 км/ч
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Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 «Беларусь» в Подмосковье увеличен до 110 км/ч 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Максимальная разрешенная скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М1 «Беларусь» в Московской области увеличена до 110 км/ч с 6 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».
«С 6 апреля 2018 г. государственная компания «Автодор» увеличивает до 110 км/ч максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М1 «Беларусь» с 32 по 43 км, который расположен в Московской области. Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что повышение скоростного режима стало возможным после реализации ряда технических мероприятий и ремонтных работ в 2017 г., в результате которых была устранена колейность, улучшено дорожное покрытие.
«В настоящее время данный участок трассы М1 «Беларусь» соответствует I-Б технической категории. Проектная скорость движения — 120 км/ч. Здесь обустроены восемь полос движения (по четыре в оба направления), обочины разгона, разноуровневые развязки и надземные пешеходные переходы. Размер дорожных знаков, размещенных на данном участке с 32 по 43 км, увеличен, использована также светоотражающая пленка», — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что компания ведет планомерную работу по увеличению максимально допустимой скорости на автомобильных дорогах. На участках автомобильных дорог категории I-Б увеличивается скоростной режим с 90 км/ч до 110 км/ч. На участках автодорог I-А технической категории разрешенная скорость составляет 130 км/ч.
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