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Пакистанцы сошлись в рукопашную в греческих Салониках
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Пакистанцы сошлись в рукопашную в греческих Салониках 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В результате массовой драки пакистанцев, произошедшей в греческих Салониках, один человек получил ранение. Семеро участников драки задержаны.
Всего в противостоянии приняли участие около 40 человек, некоторые из них были вооружены металлическими трубами, сообщает РИА Новости. Известно, что некоторые из участников драки занимались торговлей контрабандными сигаретами и табачными изделиями.
Причиной столкновения стал спор за контроль над точками торговли сигаретами в районе вокруг рынка «Капани», где и произошла драка. Подобный инцидент произошел на том же месте на прошлой неделе.
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