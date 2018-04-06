Сервси заказа такси Uber начнет страховать водителей и пассажиров

Сервис заказа такси Uber ведет переговоры с «Ингосстрахом» Allianz о запуске проект страхования жизни пассажиров и водителей во время поездки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке страхования и представителя Uber.

Аналогичная программа сейчас действует у «Яндекс. Такси», с которой 7 февраля объединился Uber, отмечает собеседник издания. У сервисов заказа такси будет соразмерный объем страхового покрытия, а выплаты будут проходить по ускоренной схеме.

Новая услуга почти не повлияет на цену поездки, которая увеличится на 1-1,5 рубля, отметил представитель Uber. Представители «Ингосстраха» и Allianz также подтвердили факт переговоров с сервисом.

Павел коняев

директор по розничному андеррайтингу Allianz

«Средняя поездка на такси в Москве составляет 7 км и 15 минут, вероятность того, что за это время такси попадет в серьезное ДТП, весьма мала и, по нашим расчетам, составляет 1–2 события на 1 млн Мы запустили «пилот» с «Яндекс. Такси» в середине октября, и в накопленном массиве эти данные полностью соответствуют действительности. На ту же частоту опираемся сейчас».

Сервис «Яндекс. Такси» начал тестировать программу страхования пассажиров и водителей в октябре 2017 года. Сейчас компания страхует жизнь и здоровье людей в поездках по всей России. Максимальная страховая выплата достигает 2 млн рублей.

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