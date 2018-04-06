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Uber ведет переговоры с «Ингосстрахом» и Allianz о страховании пассажиров
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Uber ведет переговоры с «Ингосстрахом» и Allianz о страховании пассажиров 

Ведомости 44 минуты назад
Фото: Inc.
Сервис заказа такси Uber ведет переговоры о страховании жизни и здоровья пассажиров на время поездки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя онлайн-сервиса. «Мы действительно думаем об этом и разговариваем со страховыми компаниями», — сказал он. Размер страхового покрытия будет аналогичен тому, что действует у «Яндекс. Такси», с которым Uber объединил свой российский бизнес. Выплаты предполагаются по ускоренной схеме, отметил собеседник издания на рынке страхования.
За январь 2018 г. в «Яндекс. Такси» и Uber заказано 62 млн поездок. Бесплатная страховка для пассажиров «Яндекс. Такси» действует с 1 декабря 2017 г. Партнерами этой программы являются Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах». На каждого пассажира и водителя автомобиля предполагается компенсация до 2 млн руб. Расходы на страховые взносы берет на себя «Яндекс. Такси». Это же планирует и Uber.
Переговоры Uber также ведет с «Ингосстрахом» и Allianz. Директор по розничному андеррайтингу Allianz Павел Конев подтвердил, что его компания обсуждает с Uber возможность страхования пассажиров, основываясь на наработках в рамках пилотного проекта с «Яндекс. Такси». «Средняя поездка на такси в Москве составляет 7 км и 15 минут, вероятность того, что за это время такси попадет в серьезное ДТП, весьма мала и, по нашим расчетам, составляет 1–2 события на 1 млн», пояснил он. На эти же цифры Allianz опирается и в переговорах с Uber. Сумму страховых взносов в компаниях не раскрывают. Собеседники издания говорят, что ее величина планируется в диапазоне 1–1,5 руб.
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