Владивостокское утро началось со снега и пробок

Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке в пятницу, 6 апреля, составляет пять баллов, сообщает PRIMPRESS.

Заторы наблюдались по проспекту 100 лет Владивостоку, по улице Русской, частично по улицам Магнитогорской и Енисейской, частично по улицам Постышева, Фирсова, Бородинской, Днепровской и Анны Щетининой , частично по улицам Стрелочной, Деревенской и Снеговой, по улице Выселковой в сторону Рудневского моста, в районе улицы Луговой от транспортного путепровода в районе площади Баляева и до Рудневского моста, частично в районе улицы Нейбута, частично в районе улиц Невельского и Стрелковой, частично по улицам Коммунаров и Надибаидзе, по улице Калинина через Золотой мост в сторону улиц Луцкого, от улицы Гоголя и далее в сторону районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера и в сторону улицы Суханова, частично Народному проспекту и проспекту «Красного знамени», частично по улице Острякова, частично в районе Некрасовского путепровода, частично по улице Некрасовской, от Гоголевского путепровода в сторону транспортного кольца в районе Партизанского проспекта, по улице Светланской в сторону центра, частично по улице Пушкинской, частично по Партизанскому проспекту, по Океанскому проспекту и по улицам Октябрьской и Нерчинской, частично по Некрасовскому переулку, частично по улицам Фонтанной, Пологой и Западной, частично по улице Алеутской, по улице Нижнепортовой через Верхнепортовую и далее по улицам Казанской и Крыгина, частично по улице Авраменко.

ДТП, согласно онлайн-картам, мешают дорожному движению в районе улиц Станюковича и Светланской.