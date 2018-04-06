На пешеходном переходе в Приморье сбили женщину 

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Лесозаводский» поступило сообщение о наезде на женщину-пешехода на улице Будника, 110, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, мужчина 28 лет сел за руль автомобиля Isuzu Elf в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением, совершил наезд на женщину 55 лет.
Пострадавшая в результате ДТП скончалась. Водитель Isuzu Elf госпитализирован.
По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка.