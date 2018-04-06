Изъятую из природы в Приморье конфликтную самку амурского тигра признали здоровой

Анализы пойманной возле села Алексей-Никольское в Приморском крае конфликтной тигрицы оказались отрицательными на инфекционные заболевания, сообщил ТАСС в пятницу директор межрегиональной общественной организации (МРОО) «Центр „Тигр“ Виктор Кузьменко . По его словам, теперь важно проверить, как тигриная семья будет охотиться и делить добычу.

Уникальную многодневную операцию по отлову двух 8-месячных тигрят провели в Приморье вначале марта сотрудники департамента охотнадзора Приморского края, Центра „Амурский тигр“, WWF России и МРОО „Центр „Тигр“. Ранее, в начале февраля, они вынуждены были изъять из дикой природы их мать, молодую тигрицу, которая подошла близко к селу Алексей-Никольское и начала охотиться на местных собак. Это был первый случай в мире, когда из природы изъяли живьем целую семью амурских тигров.

“По результатам анализов тигрица здорова, сейчас она вместе с котятами живет в общем вольере. В ближайшее время выпустим к ним оленя, чтобы проверить, как она будет учить тигрят охоте и будет ли делиться с ними добычей», — рассказал Кузьменко. Он добавил, что провести эту проверку очень важно, поскольку это пока единственный случай, когда ученым удастся понаблюдать за процессом обучения в семье хищников.

Как сообщает пресс-служба МРОО «Центр „Тигр“, чтобы воссоединить семью специалистам необходимо было убедиться, что тигрица здорова. Сейчас тигров поместили в один просторный вольер площадью 1,2 га. Если тигрица будет и впредь проявлять материнскую заботу, и ее поведение не вызовет у специалистов сомнений, тогда семейство в полном составе выпустят в наиболее благоприятный ареал. Если же поведение тигрицы вызовет вопросы, тогда маму и детенышей придется разлучить: тигрята пройдут курс реабилитации, после чего их выпустят, а тигрица навсегда останется жить в неволе.

Амурские тигры — самые крупные кошки на планете и одни из самых редких. В настоящее время их, по разным подсчетам, в Приморском и Хабаровском крае живет от 500 до 800. Амурский тигр занесен в красную книгу России, а в Китае за убийство амурского тигра предусмотрена смертная казнь.