Трассу перекрыли в Топчихинском районе из-за подтопления

На участке дороги действует временное ограничение движения для всех транспортных средств Участки дорог вновь начало подтапливать в Алтайском крае из-за резкого потепления, сообщает газета «Алтайская правда»

Как уточняет издание, накануне в Топчихинском районе был подтоплен участок автомобильной дороги регионального значения. Размыв земляного полотна произошел на участке с 19 км по 33 км дороги «Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный».

Автомобили не смогли проехать от села Хабазино до села Красноярка. Сейчас на этом участке дороги проезд закрыт для всех видов транспортных средств. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Напомним, в настоящий момент в регионе подтопленными остаются 247 приусадебных участков. Подтопленные участки находятся в 24 населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского, Первомайского районов. Подтопленных домов на территории региона нет.

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