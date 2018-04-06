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Hyundai Creta остается самым популярным SUV в России
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Hyundai Creta остается самым популярным SUV в России 

Daily-Motor 13 часов назад
Фото: Daily-Motor
Южнокорейский компактный кроссовер Hyundai Creta по итогам марта 2018 года вновь оказался лидером российского авторынке в сегменте автомобилей SUV. Объем реализации этой модели за минувший месяц составил 5 тысяч 994 машины, что на 27% выше, чем было годом ранее.
Вторая строчка по-прежнему остается за Renault Duster. В марте в России его приобрели 4 тысячи 101 покупатель (+17%), а ТОП-3 замкнул Renault Kaptur с показателем в 3 тысячи 340 реализованных автомобилей (+22%).
В ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ за минувший месяц также вошли: Volkswagen Tiguan (3 тысяч 64 автомобиля), Toyota RAV4 (2 тысячи 994 автомобиля), Mitsubishi Outlander (2 тысячи 760 единиц), Chevrolet Niva (2 тысячи 566 машин), Lada 4×4 (2 тысячи 329 штук, Kia Sportage (2 тысячи 54 авто) и Hyundai Tucson (1 тысяча 955 машин).
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