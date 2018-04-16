Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве в марте снизился на 8,3% — до 24,1 тыс.

«Согласно данным аналитического агентства „Автостат“, в марте 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил 24 тыс. 90 единиц, что на 8,3% меньше, чем год назад. На этот раз самым популярным подержанным автомобилем в столице стал Ford Focus , который в марте разошелся тиражом в 787 экземпляров — на 14,5% меньше, чем годом ранее. На второе место в рейтинге опустился лидер предыдущих двух месяцев Hyundai Solaris (716 штук; снижение на 4%). Замыкает тройку лидеров московского вторичного рынка в марте Kia Rio (523 штуки; рост на 16,5%)», — говорится в сообщении.

«Мартовские перепродажи обеспечили Ford Focus лидерство на вторичном рынке столицы и в I квартале. Так, рыночный показатель этой модели в январе-марте 2018 г. достиг 2 тыс. 23 единиц, в то время как у ближайшего преследователя — Hyundai Solaris — аналогичный результат составил 1 тыс. 958 штук», — добавили в пресс-службе.