«Согласно данным аналитического агентства „Автостат“, в марте 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил 24 тыс. 90 единиц, что на 8,3% меньше, чем год назад. На этот раз самым популярным подержанным автомобилем в столице стал Ford Focus, который в марте разошелся тиражом в 787 экземпляров — на 14,5% меньше, чем годом ранее. На второе место в рейтинге опустился лидер предыдущих двух месяцев Hyundai Solaris (716 штук; снижение на 4%). Замыкает тройку лидеров московского вторичного рынка в марте Kia Rio (523 штуки; рост на 16,5%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что далее следуют Skoda Octavia с реализованными 516 автомобилями, что на 24% больше марта 2017 г. и Toyota Camry с проданными 418 машинами (рост на 7%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Москве по итогам марта нынешнего года также вошли: Volkswagen Polo, продажи которого выросли на 15% и составили 383 штуки, Opel Astra с проданными 343 автомобилями (снижение продаж на 15%), Mercedes-Benz E-Klasse, которых было продано 333 штуки (снижение продаж на 11%), BMW 5-Series с реализованными 318 машинами (снижение на 4,5%) и Volkswagen Passat с проданными 309 штуками (снижение на 19%).
«Мартовские перепродажи обеспечили Ford Focus лидерство на вторичном рынке столицы и в I квартале. Так, рыночный показатель этой модели в январе-марте 2018 г. достиг 2 тыс. 23 единиц, в то время как у ближайшего преследователя — Hyundai Solaris — аналогичный результат составил 1 тыс. 958 штук», — добавили в пресс-службе.