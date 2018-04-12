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Продажи машин Kia с пробегом в РФ в марте по программе «Kia Уверен» выросли на 20% — до 476 штук
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Продажи машин Kia с пробегом в РФ в марте по программе «Kia Уверен» выросли на 20% — до 476 штук 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
«Российские дилеры Kia в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом „Kia Уверен“ по итогам марта реализовали 476 таких машин, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2018 г. было реализовано 1 тыс. 323 сертифицированных автомобиля Kia с пробегом — на 38% больше, чем за январь-март 2017 г. В программе продаж сертифицированных автомобилей с пробегом „Kia Уверен“ участвует уже 71 дилер Kia на территории России», — говорится в сообщении.
В рамках программы «Kia Уверен» продаются только автомобили Kia в возрасте до четырех лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера Kia, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.
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