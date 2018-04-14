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За три квартала 2018 года россияне потратили на автомобили 414 млрд рублей
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За три квартала 2018 года россияне потратили на автомобили 414 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 14 апреля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
За три квартала 2018 года россияне потратили на автомобили 414 млрд рублей Исследование «Автостат Инфо» показало, что за период первых трех месяцев 2018 года покупатели в РФ приобрели легковых автомобилей на сумму 413,8 млрд рублей. В марте расходы на машины в России составили 166,8 млрд рублей.
Эксперты аналитического центра «Автостат Инфо» отмечают, что в марте больше всего денежных средств покупатели в РФ направили на покупку автомобилей KIA Rio — 7 млрд рублей (продано 8726 таких машин). На Hyundai Creta покупатели израсходовали 6,04 млрд рублей и купили 5732 таких авто в марте этого года. Таким образом, корейский кроссовер вышел на второе место в марте по величине выручки с продаж. Третье место в рейтинге моделей с самыми высокими показателями оборота в марте занимает отечественная LADA Vesta. В прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 8633 новых «Вест» и заплатили за них в общей сложности 5,72 млрд рублей. В ТОП-5 среди моделей входят также Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, продажи которых в марте составили 2942 и 2741 ед. авто, а выручка от реализации такого количества достигла соответственно 5,15 и 4,6 млрд рублей.
Добавим, что в феврале нынешнего года расходы покупателей на покупку легковых автомобилей составили, согласно статистике «Автостат Инфо», 126,5 млрд рублей.
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