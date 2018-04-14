За три квартала 2018 года россияне потратили на автомобили 414 млрд рублей

За три квартала 2018 года россияне потратили на автомобили 414 млрд рублей Исследование «Автостат Инфо» показало, что за период первых трех месяцев 2018 года покупатели в РФ приобрели легковых автомобилей на сумму 413,8 млрд рублей. В марте расходы на машины в России составили 166,8 млрд рублей.

Эксперты аналитического центра «Автостат Инфо» отмечают, что в марте больше всего денежных средств покупатели в РФ направили на покупку автомобилей KIA Rio — 7 млрд рублей (продано 8726 таких машин). На Hyundai Creta покупатели израсходовали 6,04 млрд рублей и купили 5732 таких авто в марте этого года. Таким образом, корейский кроссовер вышел на второе место в марте по величине выручки с продаж. Третье место в рейтинге моделей с самыми высокими показателями оборота в марте занимает отечественная LADA Vesta . В прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 8633 новых «Вест» и заплатили за них в общей сложности 5,72 млрд рублей. В ТОП-5 среди моделей входят также Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, продажи которых в марте составили 2942 и 2741 ед. авто, а выручка от реализации такого количества достигла соответственно 5,15 и 4,6 млрд рублей.

Добавим, что в феврале нынешнего года расходы покупателей на покупку легковых автомобилей составили, согласно статистике «Автостат Инфо», 126,5 млрд рублей.