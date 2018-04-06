На дороге Башкирии в ДТП пострадала 10-летняя девочка

Под Октябрьском днем 5 апреля разбилась мать с дочерью. Они ехали в соседний поселок, и женщина за рулем не справилась с управлением.

Как рассказали очевидцы, 35-летняя жительница Октябрьского ехала на Lada в Московку. Напротив коллективного сада «Низковольтник» она превысила скорость, машину повело и автомобиль улетел в кювет, перевернулся. Водитель получила несколько переломов, ушибы. На заднем сиденье с ней ехала ее 10-летняя дочка. Девочку чудом удалось выжить.

— От серьезных травм ее спасло детское удерживающее кресло. Но у нее сильное сотрясение, травма носа. Ребенка доставили в больницу, — рассказали очевидцы аварии.

Мы уточняем информацию о происшествии.