В Таиланде один человек погиб в ДТП

В Таиланде один человек погиб в результате ДТП

Один человек погиб, еще 11 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в результате ДТП с рейсовым междугородним автобусом на севере Таиланда, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation co ссылкой на местную полицию.

Авария произошла около 5 утра (01.00 мск) в районе Бан Понг провинции Лампанг. Автобус повышенной комфортабельности, выполнявший рейс Бангкок — Чианграй, неожиданно сошел с трассы и на большой скорости врезался в дерево у обочины. На месте погибла гражданка Таиланда, сотрудница автобусной компании, разносившая пассажирам напитки, травмы получили 11 пассажиров, говорится в сообщении.

Полиция подозревает оставшегося в живых водителя в том, что он заснул за рулем и потерял контроль над автобусом, сообщает газета. Издание не приводит данных о наличии иностранных граждан среди пассажиров, получивших ранения.