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В Таиланде один человек погиб в ДТП
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В Таиланде один человек погиб в результате ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / David Longstreath
Один человек погиб, еще 11 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в результате ДТП с рейсовым междугородним автобусом на севере Таиланда, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation co ссылкой на местную полицию.
Авария произошла около 5 утра (01.00 мск) в районе Бан Понг провинции Лампанг. Автобус повышенной комфортабельности, выполнявший рейс Бангкок — Чианграй, неожиданно сошел с трассы и на большой скорости врезался в дерево у обочины. На месте погибла гражданка Таиланда, сотрудница автобусной компании, разносившая пассажирам напитки, травмы получили 11 пассажиров, говорится в сообщении.
Полиция подозревает оставшегося в живых водителя в том, что он заснул за рулем и потерял контроль над автобусом, сообщает газета. Издание не приводит данных о наличии иностранных граждан среди пассажиров, получивших ранения.
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