В Башкирии Volvo протаранила столб

В Сибае минувшим вечером 5 апреля пешеходы стали свидетелями аварии в центре города.

Как рассказали очевидцы, водитель на иномарке Volvo ехал по улице Ленина. В этот вечер город накрыл буран, погода испортилась, на улицах было скользко. Вероятно, автомобилист не справился с управлением, вылетел с дороги и протаранил столб.

— Водитель был на месте, в адеквате, не пьяный, — сообщил местный житель Ринат.

У иномарки поврежден перед, отвалился бампер, помято крыло. Авария случилась на глазах нескольких свидетелей, которые поспешили на помощь пострадавшему. Водитель был жив, отделался легкими ушибами.