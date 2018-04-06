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В Башкирии Volvo протаранила столб
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В Башкирии Volvo протаранила столб 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Сибае минувшим вечером 5 апреля пешеходы стали свидетелями аварии в центре города.
Как рассказали очевидцы, водитель на иномарке Volvo ехал по улице Ленина. В этот вечер город накрыл буран, погода испортилась, на улицах было скользко. Вероятно, автомобилист не справился с управлением, вылетел с дороги и протаранил столб.
— Водитель был на месте, в адеквате, не пьяный, — сообщил местный житель Ринат.
У иномарки поврежден перед, отвалился бампер, помято крыло. Авария случилась на глазах нескольких свидетелей, которые поспешили на помощь пострадавшему. Водитель был жив, отделался легкими ушибами.
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