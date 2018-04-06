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В Пензенской области произошла серьезная авария на сельской дороге
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В Пензенской области произошла серьезная авария на сельской дороге 

PNZdrive 6 апреля 2018
Фото: PNZdrive
В Шемышейском районе Пензенской области из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек потребовалась срочная помощь спасателей МЧС.
По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, пожар зафиксировали 6 апреля в 08.35 по московскому времени в селе Усть-Уза. Проезжую часть не поделили иномарка «Kia» и отечественный «ВАЗ-2115».
«В результате дорожной аварии пострадал один человек. Для ликвидации возгорания на место инцидента приехали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По факту происшествия проводится проверка», — добавили в пресс-службе управления.
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