В Пензенской области произошла серьезная авария на сельской дороге

В Шемышейском районе Пензенской области из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек потребовалась срочная помощь спасателей МЧС

По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, пожар зафиксировали 6 апреля в 08.35 по московскому времени в селе Усть-Уза. Проезжую часть не поделили иномарка « Kia » и отечественный «ВАЗ-2115».

«В результате дорожной аварии пострадал один человек. Для ликвидации возгорания на место инцидента приехали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По факту происшествия проводится проверка», — добавили в пресс-службе управления.