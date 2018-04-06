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В Пензенской области в опрокинувшейся иномарке пострадали три человека
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В Пензенской области в опрокинувшейся иномарке пострадали три человека 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сигнал о дорожно-транспортном происшествии в Нижнеломовском районе Пензенской области поступил на пульт дежурного в минувший четверг, 5 марта, в 07:32 по московскому времени.
«На 510 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» водитель автомобиля марки «Chevrolet Nexia» не справился с управлением: произошло опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, есть пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В результате дорожной аварии, по данным отела пропаганды областного Управления ГИБДД, телесные повреждения получили три человека: водитель иномарки 1981 года рождения и два его пассажира — 1979 и 1985 годов рождения. Все они после оказания необходимой медицинской помощи были отпущены домой.
В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции.
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