Чиновники проверили графики движения проблемных маршруток в Орле

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка на рабочем совещании в администрации Орла рассказал об итогах проверки движения автобусов на которые жаловались жители города.

По информации чиновника, в ходе контрольных мероприятий выяснилось, что водители маршрута №11 соблюдали график.

На маршруте №3 до конца этой недели добавят две единицы транспорта. Галка также пояснил, что пока из семи автобусов работают четыре, но проблему решат в ближайшие дни.

Муромский дал поручение оперативнее решать вопросы с транспортом.

— Пока ищете водителей, договаривайтесь с другими перевозчиками, чтобы они подстраховали на это время, приводит слова сити-менеджера пресс-служба.