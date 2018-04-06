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Чиновники проверили графики движения проблемных маршруток в Орле
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Чиновники проверили графики движения проблемных маршруток в Орле 

РИА 57 28 минут назад
Фото: РИА 57
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка на рабочем совещании в администрации Орла рассказал об итогах проверки движения автобусов на которые жаловались жители города.
По информации чиновника, в ходе контрольных мероприятий выяснилось, что водители маршрута №11 соблюдали график.
На маршруте №3 до конца этой недели добавят две единицы транспорта. Галка также пояснил, что пока из семи автобусов работают четыре, но проблему решат в ближайшие дни.
Муромский дал поручение оперативнее решать вопросы с транспортом.
— Пока ищете водителей, договаривайтесь с другими перевозчиками, чтобы они подстраховали на это время, приводит слова сити-менеджера пресс-служба.
Напомним, в администрации города Орла работает «горячая» линия по вопросам транспортного обслуживания населения. Пожаловаться на работу маршрутчиков можно по телефону: (4862) 43 71 14 и 43 36 02  Сообщение Чиновники проверили графики движения проблемных маршруток в Орле появились сначала на РИА 57.
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