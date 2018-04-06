В Беляевском районе в ДТП с двумя «ВАЗами» пострадала женщина

В Беляевском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло между селами Беляевка и Желтое.

Полицейские предварительно выяснили, что у села Жанаталап 45-летняя местная жительница, управлявшая ВАЗ-2107», выехала на «встречку» и врезалась в «ВАЗ-212140», за рулем которого находился 25-летиний житель Саракташского района.

Женщина с травмами различной степени тяжести находится в больнице.