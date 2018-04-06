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Срочно: В Индии при падении трактора в кювет погибли девять человек
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Срочно: В Индии при падении трактора в кювет погибли девять человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 6 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере девять человек
погибли в пятницу после того, как трактор, перевозивший фермеров,
съехал с дороги и упал в кювет в штате Телангана на юге Индии. Об  этом сообщили местные власти. —0—
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