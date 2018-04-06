Срочно: В Индии при падении трактора в кювет погибли девять человек

Нью-Дели, 6 апреля / Синьхуа / — По меньшей мере девять человек

погибли в пятницу после того, как трактор, перевозивший фермеров,

съехал с дороги и упал в кювет в штате Телангана на юге Индии. Об этом сообщили местные власти. —0—