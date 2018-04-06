Власти Москвы планируют за 2 года оснастить более 100 светофоров на пешеходных переходах дополнительной подсветкой

В прошлом эксперимент с подсветкой провели на пяти аварийно-опасных пешеходных переходах.

Дополнительную подсветку установят за два года на светофорах, расположенных на 100 пешеходных переходах в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов

— Дополнительная подсветка светофоров снизила количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на пешеходных переходах в два раза. Она повышает уровень видимости, концентрацию внимания водителей, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на организацию и безопасность дорожного движения. Данная инициатива целиком поддерживается управлением ГИБДД по Москве — это наша с ними совместная программа, — объяснил Максим Ликсутов.

— На участках, где проводился эксперимент, количество ДТП за год снизилось до нуля. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что дополнительная подсветка позволяет сократить количество аварий с участием пешеходов, — пояснил Максим Ликсутов.

Он также добавил, что в дальнейшем планируется развивать данный проект.

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