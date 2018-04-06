В Шумихинской районе насмерть задавили пешехода 

В Шумихинском районе погиб пешеход.
По информации, полученной ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, около 03.40 часов в районе дома № 51 по улице Гоголя в городе Шумиха 29-летний житель районного центра, управляя автомобилем ВАЗ-21150, допустил наезд на пешехода — 34-летнего мужчину, находившегося на проезжей части дороги без цели ее перехода. С места аварии пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Всего 5 апреля на территории Курганской области зарегистрировано 33 ДТП. Из них в одном дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход. За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1479 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 6 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1120 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
Фото с места происшествия предоставлено УМВД России по Курганской области