Ещё
BMW M5 показал на ролике авто с мощным тюнингованым мотором
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW M5 показал на ролике авто с мощным тюнингованым мотором 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
BMW M5 испытали авто с тюнингованым мотором.
Тюнинговый пакет IND Distribution на четырехдверный седан BMW M5 был установлен в одной из мастерских Иллинойса. В результате резко выросла мощность автомобиля.
Изначальный вариант от BMW содержит в себе турбонаддувной двигатель с объемом 4,4 литра и мощностью в 600 лошадиных сил.
С такими параметрами автомобиль может взять барьер в 100 километров в час за 3.4 секунды. Этому также немало способствует автоматическая коробка передач в 8 ступеней.
После установки пакета IND Distribution мощность мотора возросла до 625 лошадиных сил. При эксплуатации на 6 передаче была получена максимальная мощность при движении — 593 лошадиные силы.
Интересно, что автомобиль успел добраться до верхнего ограничителя скорости при испытаниях в 244 километра в час.
Из сказанного можно сделать ввод о том, что нынешний мотор, установленный на седане BMW M5, имеет резервы по увеличению мощности.
Также можно добавить, что в характеристиках на автомобили производители делают погрешность в мощности автомобиля во избежание различных претензий.
Car.ru: последние новости
Размер все же имеет значение: чем больше размер автомобиля, тем больше у него пробег Lexus забавно поздравил своих водителей с 1 апреля Названы самые популярные пригороды Петербурга при поездках на такси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
В Москве появился новый вид автомошенничества1
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов18
Светодиодные фары признаны опасными1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение