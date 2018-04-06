BMW M5 показал на ролике авто с мощным тюнингованым мотором

Тюнинговый пакет IND Distribution на четырехдверный седан BMW M5 был установлен в одной из мастерских Иллинойса. В результате резко выросла мощность автомобиля.

Изначальный вариант от BMW содержит в себе турбонаддувной двигатель с объемом 4,4 литра и мощностью в 600 лошадиных сил.

С такими параметрами автомобиль может взять барьер в 100 километров в час за 3.4 секунды. Этому также немало способствует автоматическая коробка передач в 8 ступеней.

После установки пакета IND Distribution мощность мотора возросла до 625 лошадиных сил. При эксплуатации на 6 передаче была получена максимальная мощность при движении — 593 лошадиные силы.

Интересно, что автомобиль успел добраться до верхнего ограничителя скорости при испытаниях в 244 километра в час.

Из сказанного можно сделать ввод о том, что нынешний мотор, установленный на седане BMW M5, имеет резервы по увеличению мощности.

Также можно добавить, что в характеристиках на автомобили производители делают погрешность в мощности автомобиля во избежание различных претензий.