BMW M5 показал на ролике авто с мощным тюнингованым мотором 

BMW M5 испытали авто с тюнингованым мотором.
Тюнинговый пакет IND Distribution на четырехдверный седан BMW M5 был установлен в одной из мастерских Иллинойса. В результате резко выросла мощность автомобиля.
Изначальный вариант от BMW содержит в себе турбонаддувной двигатель с объемом 4,4 литра и мощностью в 600 лошадиных сил.
С такими параметрами автомобиль может взять барьер в 100 километров в час за 3.4 секунды. Этому также немало способствует автоматическая коробка передач в 8 ступеней.
После установки пакета IND Distribution мощность мотора возросла до 625 лошадиных сил. При эксплуатации на 6 передаче была получена максимальная мощность при движении — 593 лошадиные силы.
Интересно, что автомобиль успел добраться до верхнего ограничителя скорости при испытаниях в 244 километра в час.
Из сказанного можно сделать ввод о том, что нынешний мотор, установленный на седане BMW M5, имеет резервы по увеличению мощности.
Также можно добавить, что в характеристиках на автомобили производители делают погрешность в мощности автомобиля во избежание различных претензий.