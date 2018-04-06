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СМИ: В Добрянке школьницу придавило плитой
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СМИ: В Добрянке школьницу придавило плитой 

АиФ Пермь 35 минут назад
Фото: АиФ Пермь
5 апреля в Добрянке пострадала школьница. Как сообщает издание «Зори плюс», железобетонная конструкция съехала с кучи грунта на ногу пятиклассницы.
Как выяснилось, девочка шла домой из школы домой. По словам местных жителей, куча грунта и строительного мусора осталась от строительства дома. Здесь любят играть дети.
Пострадавшую девочку заметила прохожая. Женщина позвала на помощь жильцов дома и позвонила работникам экстренных служб. Мужчины попытались освободить ногу девочки подручными средствами, но не смогли.
Освободили пострадавшую школьницу спасатели. Её увезли в больницу с подозрением на перелом лодыжки.
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