СМИ: В Добрянке школьницу придавило плитой

5 апреля в Добрянке пострадала школьница. Как сообщает издание «Зори плюс», железобетонная конструкция съехала с кучи грунта на ногу пятиклассницы.

Как выяснилось, девочка шла домой из школы домой. По словам местных жителей, куча грунта и строительного мусора осталась от строительства дома. Здесь любят играть дети.

Пострадавшую девочку заметила прохожая. Женщина позвала на помощь жильцов дома и позвонила работникам экстренных служб. Мужчины попытались освободить ногу девочки подручными средствами, но не смогли.

Освободили пострадавшую школьницу спасатели. Её увезли в больницу с подозрением на перелом лодыжки.