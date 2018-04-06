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Утренние пробки мешают пензенским автомобилистам на въезде в город
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Утренние пробки мешают пензенским автомобилистам на въезде в город 

PNZdrive 35 минут назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение. На въезде в город затор образовался на Транспортной улице и улице Свободы при выезде на Бакунинский мост. Стоят в пробке автомобилисты на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7 км/ч.
Затруднено движение в районе Центрального рынка. Средняя скорость движения на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого не превышает 10 км/ч. Не удастся быстро проехать по улице Пушкина в направлении центра города. Также затруднено движение на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Небольшой затор образовался на улице Калинина в направлении центра города. Движение затруднено в районе пересечения с улицей Свердлова. По возможности ищите пути объезда.
Не удастся быстро добраться до города жителям Терновки и Спутника. Пробки скопились на улице Терновского, а также на Петровской, Мясницкой и Сухумской улицах.
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