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«Автодор» задействует парконы для фиксации нарушений правил стоянки на платных участках в Подмосковье
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«Автодор» задействует парконы для фиксации нарушений правил стоянки на платных участках в Подмосковье 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Парконы будут отслеживать нарушения правил стоянки на платных участках государственной компании «Автодор» в Подмосковье в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя правления ГК «Автодор» Александр Целковнев.
«Думаю, что к лету автомобили аварийных комиссаров на платных участках в Московской области будут оборудованы парконами», — заявил А. Целковнев.
Он отметил, что парконы могут задействовать в Московской области на трассах М1 «Беларусь», М3 «Украина», М4 «Дон». По словам А. Целковнева, в 2016 г. «Автодор» подписал соглашения с ГИБДД Московской, Воронежской и Липецкой областей, по условиям которых ГИБДД выделила госкомпании парконы.
«Мы поставили их на платных участках на автомобили аварийных комиссаров, которые обслуживают участки. Это был разовый акт, который позволил нам практически убрать с обочины 80% автомобилей», — пояснил он.
А. Целковнев подчеркнул, что «Автодор» продолжает проводить работу по отслеживанию подобных нарушений. «В тех местах, в которых, как мы предполагаем, будут останавливаться грузовики, в этом году тоже будем проводить эту работу. Потому что надо стоять на стоянках — чтобы не создавать опасность для других», — заключил заместитель председателя правления ГК «Автодор».
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