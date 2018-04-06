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Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на юге столицы
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Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на юге столицы 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Столкновение трех автомобилей произошло на юге Москвы в пятницу, 6 апреля. В результате происшествия пострадал один человек.
— На внешней стороне 21 километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, один человек получил травмы, — сообщил сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.
Он также добавил, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада «скорой помощи». Сотрудники дорожной службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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