Сотрудники ГИБДД проверили состояние улично-дорожной сети Пскова

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову проверили вчера обеспечение безопасности дорожного движения при эксплуатации и содержании улично-дорожной сети областного центра, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проверки выявлено наличие выбоин на проезжих частях улиц города, размеры которых по ширине, длине и глубине не отвечают требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

По факту выявленных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ. Проводится административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.