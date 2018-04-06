Ещё
Сотрудники ГИБДД проверили состояние улично-дорожной сети Пскова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники ГИБДД проверили состояние улично-дорожной сети Пскова 

АиФ Северо-запад 8 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову проверили вчера обеспечение безопасности дорожного движения при эксплуатации и содержании улично-дорожной сети областного центра, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе проверки выявлено наличие выбоин на проезжих частях улиц города, размеры которых по ширине, длине и глубине не отвечают требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
По факту выявленных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ. Проводится административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Себежском районе задержали машину с 8 тоннами турецких помидоров В Пскове ночью сбили пешехода С 1 мая на улице Байкова в Пскове запрещена стоянка транспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
В Москве появился новый вид автомошенничества1
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов18
Светодиодные фары признаны опасными1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение