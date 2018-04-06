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Подробности резонансного ДТП в Новом Уренгое: горящего водителя спас очевидец
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Подробности резонансного ДТП в Новом Уренгое: горящего водителя спас очевидец 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
ДТП в Новом Уренгое, когда столкнулись три автомобиля, а два из них вспыхнули, еще долго обсуждали горожане. Оно произошло 27 марта и чудом не стало смертельным. Причастен к этому чуду очевидец аварии Владимир Дащенко, который проезжал мимо, когда все случилось.
Он рассказал, что видимость на объездной дороге тогда резко ухудшилась из-за работающей впереди снегоуборочной техники. Поднятый вверх легкий снег создал завесу и был похож на туман. Мужчина аккуратно проезжал сквозь завесу, когда вдруг мимо него пролетел легковой автомобиль, его просто выкинуло на встречную полосу, где двигался УАЗ. Произошло лобовое столкновение, «буханка», а затем и иномарка начали гореть.
Владимир Дащенко остановился на обочине и побежал к водителю УАЗа, он увидел как тот выпал из салона в лужу разлитого бензина. Охваченный огнем человек бросился в сторону обочины. Его промасленная водительская куртка, бег и ветер: все способствовало развитию пламени.
Своей курткой Владимир начал сбивать пламя с водителя, повалив его в снег.
— Он действовал так, как будто был готов к такой ситуации, четко, без раздумий и сомнений. Именно эта слаженность и молниеносность принятых решений спасла пострадавшему жизнь, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
— На самом деле я контролировал ситуацию, как мне казалось. В тот момент, когда накидывал куртку на мужчину, успел заметить, что бензобак горящего автомобиля поврежден и из него струйкой течет бензин. Ну как минимум взрыва быть не должно. А страшно было за водителя, за то насколько он пострадал, целы ли его документы. Думал, если они в машине, так я бы успел их вытащить, но он сказал, что они в кармане и уцелели, — приводит пресс-служба слова Владимира Дащенко.
Когда водителя «буханки» потушили, его отвезла в больницу Ирина Щербинская, которая также стала очевидцем ДТП. Она не проехала мимо, а остановилась, усадила обожженного человека к себе в машину и отвезла в больницу. Там мужчине оказали помощь, сейчас он активно идет на поправку.
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