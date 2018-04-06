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Смертельное ДТП на трассе М-8: две фуры раздавили «Матиз»
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Смертельное ДТП на трассе М-8: две фуры раздавили «Матиз» 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня ночью на трассе М-8 произошло смертельное ДТП. На 285-м километре дороги «Холмогоры» водитель автомобиля «Матиз» не справился с управлением и вылетел на встречку. Где лоб в лоб врезался с грузовиком «Ивеко».
В это же время сзади ехала другая такая же фура, и она уже впечатала маленький «Матиз» сзади. Машину зажало между двумя грузовиками. Водитель погиб на месте.
— Сейчас движение на трассе реверсивное, по одной обочине. Претензий к дорожным условиям нет. После выяснения всех обстоятельств аварии и о освобождения проездной части дороги движение будет восстановлено в полном объёме, — рассказали в Упрдор «Холмогоры».
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