«Ниссан Альмера» и «ВАЗ» столкнулись в Прионежском районе 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
5 апреля в Прионежском районе в 16:20 на 436 км автодороги «Санкт-Петербург-Мурманск» 70-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 2115» и съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
В результате ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru