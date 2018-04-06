Ещё
«Ниссан Альмера» и «ВАЗ» столкнулись в Прионежском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ниссан Альмера» и «ВАЗ» столкнулись в Прионежском районе 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
5 апреля в Прионежском районе в 16:20 на 436 км автодороги «Санкт-Петербург-Мурманск» 70-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 2115» и съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
В результате ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Очевидцы помогли ГИБДД поймать пьяного водителя в Петрозаводске Страховщики потеряли право требовать с водителей справки о ДТП Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет сегодня в Петрозаводске
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Светодиодные фары признаны опасными1
Mitsubishi отзывает Outlander в России1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение