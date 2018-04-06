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В Кургане электровоз отрезал мужчине ногу
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В Кургане электровоз отрезал мужчине ногу 

45.ru 42 минуты назад
Фото: 45.ru
Вчера, 5 апреля, в районе Некрасовского моста в Кургане произошло ЧП. Пожилой мужчина угодил под электровоз. В результате колесами ему отрезало ногу.
Как рассказали корреспонденту портала 45.ру в пресс-службе Уральского управления на транспорте Следственного комитета РФ, ЧП, по предварительным данным, произошло около 12:00. После того как в ведомство поступят документы от транспортной полиции, управление на транспорте начнет проверку действий локомотивной бригады.
— Нам предстоит выяснить, соблюдали ли они требования безопасности во время эксплуатации железнодорожного транспорта, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В Управлении на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что пострадавший мужчина пока не опрошен.
— Обстоятельства произошедшего еще не установлены. Мужчину пока не опрашивали: он госпитализирован с травмой ноги. На следующей неделе дело будет передано в Следственный комитет, — рассказала старший инспектор штаба Курганского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Клинова.
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