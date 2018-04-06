В Кургане электровоз отрезал мужчине ногу

Вчера, 5 апреля, в районе Некрасовского моста в Кургане произошло ЧП. Пожилой мужчина угодил под электровоз. В результате колесами ему отрезало ногу.

Как рассказали корреспонденту портала 45.ру в пресс-службе Уральского управления на транспорте Следственного комитета РФ , ЧП, по предварительным данным, произошло около 12:00. После того как в ведомство поступят документы от транспортной полиции, управление на транспорте начнет проверку действий локомотивной бригады.

— Нам предстоит выяснить, соблюдали ли они требования безопасности во время эксплуатации железнодорожного транспорта, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Управлении на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что пострадавший мужчина пока не опрошен.

— Обстоятельства произошедшего еще не установлены. Мужчину пока не опрашивали: он госпитализирован с травмой ноги. На следующей неделе дело будет передано в Следственный комитет, — рассказала старший инспектор штаба Курганского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Клинова.