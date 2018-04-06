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На улице Октябрьской в Краснодаре ограничат движение транспорта
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На улице Октябрьской в Краснодаре ограничат движение транспорта 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. На улице Октябрьской на промежутке между улицами им. Пушкина и Постовой с 6 по 30 апреля в ночное время суток будет ограничено движение транспорта.
На этом участке коммунальные службы будут проводить работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации. В связи с этим движение автомобилей на одной из полос будет ограничено, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.
Водителей просят быть внимательными на этом участке улицы.
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