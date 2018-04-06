На улице Октябрьской в Краснодаре ограничат движение транспорта

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. На улице Октябрьской на промежутке между улицами им. Пушкина и Постовой с 6 по 30 апреля в ночное время суток будет ограничено движение транспорта.

На этом участке коммунальные службы будут проводить работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации. В связи с этим движение автомобилей на одной из полос будет ограничено, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Водителей просят быть внимательными на этом участке улицы.