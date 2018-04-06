Ещё
За первые месяцы 2018 года воздушная скорая помощь спасла 17 волгоградцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

За первые месяцы 2018 года воздушная скорая помощь спасла 17 волгоградцев 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградская воздушная скорая помощь перевезла из отдаленных районов региона в клиники областного центра за первые три месяца 2018 года 17 человек, среди которых двое были детьми.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, чаще всего санавиации приходилось перевозить пациентов с инфарктами, инсультами и травмами, полученными в дорожно-транспортных происшествиях.
Отметим, что санавиация работает в круглосуточном режиме, если позволяет погода. Эвакуация пациентов на вертолете из отдаленных районах региона происходит в четыре раза быстрее, чем на машине «скорой». Так, из Старополтавского района можно долететь до областного центра за 1,5 часа. На автомобиле это расстояние можно преодолеть за пять часов.
Напомним, в 2017 году санавиация совершила 200 экстренных вылетов, в 2018 году их число может вырасти в 1,5 раза.
АиФ Волгоград: последние новости
Под Волгоградом дальнобойщик выдумал свое похищение ради наживы в 4 млн Под Волгоградом перевернулся грузовик с мазутом Под Волгоградом в ДТП с фурой скончалась 16-летняя школьница
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Светодиодные фары признаны опасными1
Mitsubishi отзывает Outlander в России1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение