За первые месяцы 2018 года воздушная скорая помощь спасла 17 волгоградцев

Волгоградская воздушная скорая помощь перевезла из отдаленных районов региона в клиники областного центра за первые три месяца 2018 года 17 человек, среди которых двое были детьми.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, чаще всего санавиации приходилось перевозить пациентов с инфарктами, инсультами и травмами, полученными в дорожно-транспортных происшествиях.

Отметим, что санавиация работает в круглосуточном режиме, если позволяет погода. Эвакуация пациентов на вертолете из отдаленных районах региона происходит в четыре раза быстрее, чем на машине «скорой». Так, из Старополтавского района можно долететь до областного центра за 1,5 часа. На автомобиле это расстояние можно преодолеть за пять часов.

Напомним, в 2017 году санавиация совершила 200 экстренных вылетов, в 2018 году их число может вырасти в 1,5 раза.