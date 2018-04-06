На Олимпийской фура провалилась двумя колесами под асфальт

В Самаре по злосчастной традиции вместе со снегом «растаяли» дороги. Наиболее сложная обстановка сложилась на улицах, которые уже давно не ремонтировали. Например, на Олимпийской. Здесь для автомобилистов образовалось множество ловушек. В одну из них в пятницу, 6 апреля, угодил водитель фуры.

Теперь грузовику нужна помощь, чтобы выбраться

— Грузовик попал обоими передними колесами в глубокую яму, которая была «замаскирована» под лужей. Не может выбраться, — сообщают очевидцы.

Они уточняют, что происшествие случилось около дома № 67. Другим автомобилистам стоит проявить осторожность при проезде этого участка.