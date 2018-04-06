Участок МКАД на юго-востоке столицы перекрыли из-за ДТП с уборочной машиной

«Перед Беседами. Двигалась уборочная машина без опознавательных знаков в левом ряду. И в неё влетает около трёх машин. Машины в мясо. Уборочная машина никак не обозначена — ни стрелки, ничего на ней абсолютно».

В управлении ГИБДД по Москве сообщили, что столкновение произошло на 21 км МКАД.

«На 21 км произошло столкновение трёх единиц. Грузовик и две легковушки столкнулись. Один человек пострадал, ранен. Частично ограничено движение. Сотрудники работают на участке, после оформления сразу восстановят движение».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» в районе ДТП образовалась крупная пробка, скорость движения не превышает 15 км/ч.