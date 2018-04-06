Ещё
Участок МКАД на юго-востоке столицы перекрыли из-за ДТП с уборочной машиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участок МКАД на юго-востоке столицы перекрыли из-за ДТП с уборочной машиной 

Говорит Москва 44 минуты назад
Фото: Говорит Москва
«Перед Беседами. Двигалась уборочная машина без опознавательных знаков в левом ряду. И в неё влетает около трёх машин. Машины в мясо. Уборочная машина никак не обозначена — ни стрелки, ничего на ней абсолютно».
В управлении ГИБДД по Москве сообщили, что столкновение произошло на 21 км МКАД.
«На 21 км произошло столкновение трёх единиц. Грузовик и две легковушки столкнулись. Один человек пострадал, ранен. Частично ограничено движение. Сотрудники работают на участке, после оформления сразу восстановят движение».
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» в районе ДТП образовалась крупная пробка, скорость движения не превышает 15 км/ч.
Говорит Москва: последние новости
В иркутской школе подросток во время урока ранил одноклассника ножом В Подольске автомобиль въехал в жилой дом На Можайском направлении Подмосковья произошёл сбой в движении электричек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов18
В Москве появился новый вид автомошенничества1
Mitsubishi отзывает Outlander в России
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение