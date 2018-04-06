Течением реки в городе Сасово унесло автомобиль УАЗ

Днем 5 апреля в Сасове течением реки унесло автомобиль УАЗ , сообщается в группе «Сасово online». Водитель пытался переехать реку Сасовка там, где «помельче, но все равно оказалось глубоко».

По словам водителя, сначала он выбрался на крышу автомобиля, потом дотянулся до веток деревьев и выбрался на берег. Позже с помощью лебедки достали и сам автомобиль.

«Хорошо, что вытащил, к вечеру воды на 40-50 см еще прибавилось. К утру машина в Цну бы уже уплыла», — пишет пострадавший водитель.

Фото и видео с места происшествия на реке Сасовка