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Течением реки в городе Сасово унесло автомобиль УАЗ
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Течением реки в городе Сасово унесло автомобиль УАЗ 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: МедиаРязань
Днем 5 апреля в Сасове течением реки унесло автомобиль УАЗ, сообщается в группе «Сасово online». Водитель пытался переехать реку Сасовка там, где «помельче, но все равно оказалось глубоко».
По словам водителя, сначала он выбрался на крышу автомобиля, потом дотянулся до веток деревьев и выбрался на берег. Позже с помощью лебедки достали и сам автомобиль.
«Хорошо, что вытащил, к вечеру воды на 40-50 см еще прибавилось. К утру машина в Цну бы уже уплыла», — пишет пострадавший водитель.
Фото и видео с места происшествия на реке Сасовка
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