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Когда твоя лошадь это лучший автопилот
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Когда твоя лошадь это лучший автопилот 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Водитель повозки мирно спал с вожжами в руках. Полицейские разбудили мужчину, но от проснувшегося «шофера» толку было не больше чем от спящего: он был мертвецки пьян.
В результате одному из гаишников пришлось взять дело в свои руки в буквальном смысле слова: держа вожжи в руках, он пошел рядом с повозкой, пока сотрудники полиции не наткнулись на односельчан, которые согласились отвезти кучера по его адресу.
Этот сюжет получает премию как самая теплая и ламповая история с сотрудниками ДПС за долгое время. Жаль, дело произошло не в России.
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