Когда твоя лошадь это лучший автопилот

Водитель повозки мирно спал с вожжами в руках. Полицейские разбудили мужчину, но от проснувшегося «шофера» толку было не больше чем от спящего: он был мертвецки пьян.

В результате одному из гаишников пришлось взять дело в свои руки в буквальном смысле слова: держа вожжи в руках, он пошел рядом с повозкой, пока сотрудники полиции не наткнулись на односельчан, которые согласились отвезти кучера по его адресу.

Этот сюжет получает премию как самая теплая и ламповая история с сотрудниками ДПС за долгое время. Жаль, дело произошло не в России.