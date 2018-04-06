Протаранил нарушителя: на Победе столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2114

В Самаре произошло ДТП с участием двух легковушек. 35-летний мужчина двигался на Mitsubishi Lancer по улице Победы. У дома № 90 он не уступил дорогу отечественной легковушке при повороте налево и врезался в нее.

Иномарка приняла удар на правую сторону

— Авария произошла 5 апреля. В результате ДТП пострадали оба транспортных средства. У машины ВАЗ-2114 прогнулся капот, а у Mitsubishi Lancer деформировалась правая сторона. Пассажиры отечественной легковушки, 51— и 54-летние мужчины, и водитель «Лансера» получили травмы головы, — рассказали в областном главке.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи

После оказания медицинской помощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение.