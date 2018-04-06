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Протаранил нарушителя: на Победе столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2114
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Протаранил нарушителя: на Победе столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2114 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре произошло ДТП с участием двух легковушек. 35-летний мужчина двигался на Mitsubishi Lancer по улице Победы. У дома № 90 он не уступил дорогу отечественной легковушке при повороте налево и врезался в нее.
Иномарка приняла удар на правую сторону
— Авария произошла 5 апреля. В результате ДТП пострадали оба транспортных средства. У машины ВАЗ-2114 прогнулся капот, а у Mitsubishi Lancer деформировалась правая сторона. Пассажиры отечественной легковушки, 51— и 54-летние мужчины, и водитель «Лансера» получили травмы головы, — рассказали в областном главке.
На месте аварии работали сотрудники скорой помощи
После оказания медицинской помощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
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