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Берегись эвакуатора: власти запретили парковку посередине Танковой
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Берегись эвакуатора: власти запретили парковку посередине Танковой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска объявили о том, что с 27 апреля запретят парковку посередине улицы Танковой в микрорайоне Сухой лог.
Водителям запретят оставлять машины на участке улицы Танковой от здания № 54Б по улице Ипподромской до пешеходного перехода на пересечении с Народной, рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор»», — пояснили в мэрии.
В пресс-центре добавили, что парковку уберут для того, чтобы движение транспорта в этом месте стало более безопасным.
Ранее власти запретили парковку в начале улицы Мичурина возле оперного театра.
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