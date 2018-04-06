Берегись эвакуатора: власти запретили парковку посередине Танковой

Власти Новосибирска объявили о том, что с 27 апреля запретят парковку посередине улицы Танковой в микрорайоне Сухой лог.

Водителям запретят оставлять машины на участке улицы Танковой от здания № 54Б по улице Ипподромской до пешеходного перехода на пересечении с Народной, рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«Будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор»», — пояснили в мэрии.

В пресс-центре добавили, что парковку уберут для того, чтобы движение транспорта в этом месте стало более безопасным.

Ранее власти запретили парковку в начале улицы Мичурина возле оперного театра.