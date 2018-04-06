Под Курском произошло ДТП

После ДТП с микроавтобусом под Курском госпитализировали семь человек

Двое детей и пятеро взрослых госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести после аварии в д. Курица Курского района, в результате которой микроавтобус съехал в кювет и врезался в световую опору. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД "На автодороге Курск — Москва, 505 км, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, затем врезался в световую опору. Пострадали семь человек, двое из них — дети, все госпитализированы. Они ехали из Белгорода в Москву", — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что проведенные анализы показали, что водитель в момент аварии был трезв, а все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности. На данный момент движение на участке дороги, где произошло ДТП, регулируют сотрудники ДПС