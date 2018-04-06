В Пионерском легковушка после ДТП врезалась в стену дома

Как рассказывает очевидец, авария произошла в 10:20 рядом с домом на Советской, 41.

Kia , если я правильно увидел марку, выезжала из двора. Водитель не убедился в том, что никого нет, и выехал. Вторая машина ему в бок — и он, следовательно, сразу в дом улетел, — рассказал очевидец.

По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что сотрудники выехали на место, информация о произошедшем будет позже.

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