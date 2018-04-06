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В Пионерском легковушка после ДТП врезалась в стену дома
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В Пионерском легковушка после ДТП врезалась в стену дома 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Как рассказывает очевидец, авария произошла в 10:20 рядом с домом на Советской, 41.
Kia, если я правильно увидел марку, выезжала из двора. Водитель не убедился в том, что никого нет, и выехал. Вторая машина ему в бок — и он, следовательно, сразу в дом улетел, — рассказал очевидец.
По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что сотрудники выехали на место, информация о произошедшем будет позже.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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